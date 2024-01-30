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Jorge Jesus'un Al Hilal'i Messili Suarezli İnter Miami'yi yendi

Jorge Jesus'un Al Hilal'i Messili Suarezli İnter Miami'yi yendi

Teknik direktörlüğünü Jorge Jesus'un yaptığı Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Arjantinli yıldız golcü Lionel Messi'nin formasını giydiği ABD ekibi Inter Miami'yi Riyad Sezon Kupası hazırlık maçında 4-3 mağlup etti.

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Suudi Arabistan’da düzenlenen Riyad Sezon Kupası'nda, Al-Hilal ile Inter Miami, başkent Riyad’taki Kingdom Arena'da karşı karşıya geldi.

Al-Hilal, 10. dakikada Aleksandar Mitrovic ve 13. dakikada Abdullah Al Hamddan'ı golleriyle 2-0 öne geçerken Inter Miami'de Luis Suarez, 34. dakikada farkı bire indirdi. Al-Hilal, 44. dakikada Michael'in golüyle ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

Maçın 54. dakikasında Messi ile kazandığı penaltı atışını gole çeviren Inter Miami, 55. dakikada David Ruiz'in fileleri havalandırmasıyla maça 3-3 eşitlik getirdi.

Al-Hilal, 88. dakikada Malcom'un golüyle 4-3 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

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