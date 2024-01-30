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Fırtınada batan tekne vinç yardımıyla çıkarıldı

Fırtınada batan tekne vinç yardımıyla çıkarıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde şiddetli fırtınada batan tekne vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.

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Marmara Denizi’nde 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle su alarak batan tekne, vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Bandırma limanında demirlenen 7 metre uzunluğunda olan “Alchin” isminde ahşap tekne şiddetli fırtınaya dayanamadı ve sahibinin çaresiz bakışları önünde sulara gömüldü.

Dalgalara yenik düşerek su almaya eden tekneyi gören vatandaşlar ilk önce itfaiyeyi aradı ve ardından çevredekilerden yardım istedi. Kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta bağlı olan tekne, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çekildi. Tekne, halatlarla su yüzeyinde tutulmaya çalışıldı ancak tüm çabalara rağmen hızla su almaya devam etti ve kısa sürede suya gömüldü. Bandırma Limanı’nda bulunan “Alchin” isminde ahşap tekne, su alarak battı. Batan teknenin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Suyun içindeki tekne bir dalgıç tarafından önce halatlarla bağlandı. Ardından da vinç yardımıyla tekne kıyıya doğru çekildi, Balıkesir Büyük Şehir Belediyesi, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından içine alan su, denize pompalandı. Teknenin neden battığı ise yapılacak çalışmaların ardından ortaya çıkacak.

Teknenin sudan çıkarılmasını çevredeki diğer tekne sahipleri ile vatandaşlar meraklı gözlerle çıkarılmasını takip etti.

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