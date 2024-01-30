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Ayağına kaynar su dökülen kadına ekipler yetişti

Ayağına kaynar su dökülen kadına ekipler yetişti

Siirt’in Pervari ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde ayağına kaynar su dökülen kadın, Siirt İl Özel İdaresinin yaptığı çalışma ile hastaneye ulaştırıldı.

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Pervari ilçesine bağlı Kışlacık köyünde ikamet eden 35 yaşındaki Berivan Karaduman, bacağına kaynar su dökülmesi sonucu yaralandı. Yakınları kardan ve tipiden dolayı yolu kapalı olduğu için İl Özel İdaresinden yardım istedi. Bölgeye intikal eden İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, kardan ötürü kapanan yolu açarak yaralı Karaduman’ı 112 Acil Sağlık ekiplerine güvenli bir şekilde ulaştırdı. Karaduman, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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