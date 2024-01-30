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Beytüşşebap'ta ağaç dalları kar ağırlığına dayanamadı

Beytüşşebap'ta ağaç dalları kar ağırlığına dayanamadı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ağaç dalları günlerdir etkisini sürdüren kar ağırlığına dayanamayarak devrildi.

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İlçede günlerdir etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte Başaran köyü ve bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi geçtiği ilçede meyve ağaçları kırıldı. Vatandaşlardan Yılmaz Gükçe, fidanların kırılmaması için iplerle ayakta tutmaya çalıştıklarını söyledi. Fidanların kırılmaması için temizlediklerini belirten Gükçe, birçok bölgede böyle olduğunu, karla mücadelelerinin devam ettiğini kaydetti.

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