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Mobilyalar arasına gizlenen 53 bin 970 paket kaçak sigara bulundu

Mobilyalar arasına gizlenen 53 bin 970 paket kaçak sigara bulundu

Türkiye'den aldığı yükleri Fransa ve Avusturya'ya götürmek üzere Kapıkule sınır kapısından çıkarak Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısından giriş yapan bir tırda, mobilya arasına gizlenen 53 bin 970 kutu sigara yakalandı.

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Türkiye'den ülkeye giren yabancı plakalı sürücüsü Türk vatandaşı olan tır, Türkiye'den Fransa ve Avusturya'ya büyük bölümü mobilya olmak üzere taşınan eşyalara ilişkin belgeleri ibraz etti. Araç kapsamlı bir gümrük muayenesi için seçildi.

Özel X-ışını ekipmanıyla yapılan kontrol eylemleri sırasında müfettişler, beyan edilen kargonun bir kısmında şüpheli yoğunluk alanları tespit etti. Bulgaristan gümrük görevlilerinin gerçekleştirdiği fiziki kontrolde, 82 ahşap masa boşluğunun içinde gizlenmiş, iki ticari markaya ait 53 bin 970 kutu sigara bulundu. Ele geçirilen tütün ürünlerinin piyasa değerinin 160 bin Euro civarında olduğu belirlendi. Yapılan yakalama sonrası Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.

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