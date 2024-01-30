CHP'den istifa eden Battal İlgezdi Şaban Sevinç ile birbirine girdi

CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Battal İlgezdi, katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç'le birbirine girdi. İlgezdi, "İmamoğlu'ndan adaylık isteyen şerefsizdir, yalan söyleyen de şerefsiz oğlu şerefsizdir" dedi. Başka partiden aday olmayacağını belirten İlgezdi, Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin partiden tasfiye edildiğini yineledi.

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Aday belirleme sürecinde büyük kavgaların yaşandığı CHP'de geçtiğimiz günlerde şok bir istifa gerçekleşti. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Resmi X hesabından istifasını duyuran, İlgezdi, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor" dedi.

İlgezdi, tv100'de canlı yayınlanan "Taksim Meydanı" programına telefonla bağlanarak istifasına yönelik konuştu.

"ŞABAN BEY'İN İDDİA ETTİĞİ YALAN VE YANLIŞTI"

İlgezdi "Şaban Bey'in iddia ettiği yalan ve yanlıştır. Ben Parti Meclisi'nden ve MYK'dan geçerek aday oldum, genel başkan yetkisiyle aday olmadım. Eşim Parti Meclisi'ni terk etmedi. Eğer Şaban Bey bu meseleleri bilmiyorsa arasın o tarihteki PM üyeleriyle konuşsun." demesi üzerine Sevinç "Başkan PM terk ettiğini ben söylemedim. Ferhat Bey söyledi." dedi.

Bunun üzerine İlgezdi "İstiyorsan seninle özel bir program yapalım. PM'yi konuşalım. Sabahtan beri burada yalan söylüyorsun. Hepsini yalan söylüyorsun. Bahsettiğin her şey yalan." dedi.

"İMAMOĞLU'NDAN ADAYLIK İSTEYEN ŞEREFSİZDİR"

İlgezdi, "Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık isteyen şerefsizdir, yalan söyleyen de şerefsiz oğlu şerefsizdir. O kadar basit. Onun önüne yazı atıyorlar yalan söylüyor. Ayıptır ya, sabahtan beri buna veriyorlar eline Saraçhane bülbülü gibi öttürüyor.. Habire yalan.." sözlerini kullandı.

"PARTİ BURADAN MI ANKARA'DAN MI YÖNETİLİYOR KARAR VERSİNLER"

İstifasına ilişkin İlgezdi "İstifamla ilgili şunu söyleyeyim ben bir yere aday olmak veya tekrar belediye başkanı olmak için istifa etmedim. CHP’nin kendi organları vardır. MYK’nın üyeleri, belediye başkanı buradan geçer parti meclisinin onay ile atanır. Burada verilemeyecek bir karar asla kabul edilemez. Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez. Parti buradan mı Ankara'da mı yönetiliyor karar versinler" diye konuştu.

"HİÇBİR PARTİDEN ADAY OLMAYACAĞIM"

Hacır'ın "Başka bir partiden aday olacak mısınız?" sorusunu İlgezdi "Hiçbir partiden aday olmayacağım, ben aday olmak için istifa etmedim." diyerek yanıtladı.

"BU İSİMLER ADAY YAPILIRSA İDDİALARIMDAN VAZGEÇİYORUM"

İlgezdi "Eğer Kemal Deniz Bozkurt’u, Şükrü Beyi, Avcılar’da Turan Beyi yaparlarsa ben bütün bu iddialardan vazgeçiyorum. Evet bu söylediğimiz arkadaşların hepsi Kürt-Alevi kökenlidir İstanbul’da Kürt-Alevi tasfiyesi yapılıyordur." dedi.