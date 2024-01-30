BIST 8.453
DOLAR 30,36
EURO 32,89
ALTIN 1.989,48
HABER /  GÜNCEL

Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı, eksi 32 dereceyi gördü

Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı, eksi 32 dereceyi gördü

Hava sıcaklığının sıfırın altında 32 dereceyi gördüğü Ardahan’da hayat durma noktasına geldi. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Abone ol

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 32 derece olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde ölçüldü. Soğuk hava yüzünden ağaçlar kırağı tutarken, çok sayıda araç ise dondurucu soğuktan dolayı çalışmadı.

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 32 derece ile Ardahan’ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da eksi 25, Çıldır’da 30,7, Posof’ta 15, Damal’da 20,5 ve Hanak’ta eksi 28,3 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuklar nedeniyle birçok aracın çalışmadığını söyleyen Ufuk Işık, "Dondurucu soğuklar etkisini göstermeye başladı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar olumsuz etkilendi. Birçok araç dondurucu soğuklar nedeniyle çalışmadı" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Araç kiralama sitelerinin sahtesini yaptılar, 111 bin tl dolandırdılar
Araç kiralama sitelerinin sahtesini yaptılar, 111 bin tl dolandırdılar
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi Şaban Sevinç ile birbirine girdi
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi Şaban Sevinç ile birbirine girdi
Depremde evi yıkılmıştı, kendi yaptığı ekmek teknesiyle ayakta kaldı
Depremde evi yıkılmıştı, kendi yaptığı ekmek teknesiyle ayakta kaldı
Beytüşşebap'ta ağaç dalları kar ağırlığına dayanamadı
Beytüşşebap'ta ağaç dalları kar ağırlığına dayanamadı
Uğur Dündar'dan gündem olan CHP paylaşımı: Ahh şanssız İzmir...
Uğur Dündar'dan gündem olan CHP paylaşımı: Ahh şanssız İzmir...
Erzurum'da yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi
Erzurum'da yoğun sis hava trafiğini olumsuz etkiledi
Ayağına kaynar su dökülen kadına ekipler yetişti
Ayağına kaynar su dökülen kadına ekipler yetişti
İstanbul'da yaya geçidinde kadına önce motosiklet ardından araba vurdu
İstanbul'da yaya geçidinde kadına önce motosiklet ardından araba vurdu
Fırtınada batan tekne vinç yardımıyla çıkarıldı
Fırtınada batan tekne vinç yardımıyla çıkarıldı
Başkasına ait kredi kartını kullanınca polis yakaladı
Başkasına ait kredi kartını kullanınca polis yakaladı
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi
Erzurum’da kar üzerinde cirit keyfi yaptılar
Erzurum’da kar üzerinde cirit keyfi yaptılar