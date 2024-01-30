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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Samsung Galaxy S24 Serisi’ni ön satışa sundu

Samsung Galaxy S24 Serisi’ni ön satışa sundu

Elektronik perakendecisi MediaMarkt, Samsung’un Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24 telefonlarını avantajlı tekliflerle ön satışa sunduğunu duyurdu.

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Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan MediaMarkt, Samsung’un en yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ ve Galaxy S24’e sahip olmak isteyenler için ön satış dönemine özel avantajlı teklifler sunduğunu duyurdu. Ayrıca, yapay zeka destekli Galaxy S24 serisini birinci elden deneyimlemek isteyen kullanıcılar, markanın mağazalarını ziyaret edebiliyor.

Yapılan açıklamaya göre Samsung Galaxy S24 Serisi, gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip Galaxy AI ile kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor. İletişim, üreticilik, güvenlik gibi alanlarda yenilikler sunan bu seride, gerçek zamanlı dil çeviri özellikleri, metinlerin ve konuşmaların anında çevrilmesini sağlıyor. Samsung Notes ve Ses Kaydı Asistanı ile not alma ve ses kayıtlarını yönetme süreçleri basitleşiyor. Google ile entegre Circle to Search özelliği, ekrandaki içeriklerin hızlıca aranmasına olanak tanırken, ProVisual Engine ile fotoğraf ve video çekimleri yapay zeka desteğiyle iyileştiriliyor.

Telefon serisi, 4 Şubat tarihine kadar MediaMarkt mağazalarında ve mediamarkt.com.tr adresinde ön satışta olacak. Serinin ileri düzey yapay zeka yetenekleri ve üstün teknik özellikleri, markanın mağazalarında deneyimlenebiliyor.

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