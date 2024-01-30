Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! Yol trafiğe kapandı

Beylikdüzü’nde seyir halindeki bir kamyon devrildi. Kazanın ardından bölgede trafik tamamen durdu.

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Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken, E-5 Karayolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda yaşanan feci kazada, seyir halindeki kamyon şoförü Muammer Çetin, iddiaya göre kendisini sıkıştıran araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyon önce bariyerlere çarptı, ardından yol ortasında devrildi. Kamyonun şoförünün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Koliler yola saçıldı

Kaza nedeniyle E-5 İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapandı. Devrilen kamyondaki koliler yola saçıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri trafiği yan yola yönlendirdi. Bölgede oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi.

Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kamyonu kaldırma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.



