BIST 8.453
DOLAR 30,36
EURO 32,89
ALTIN 1.989,48
HABER /  GÜNCEL

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! Yol trafiğe kapandı

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! Yol trafiğe kapandı

Beylikdüzü’nde seyir halindeki bir kamyon devrildi. Kazanın ardından bölgede trafik tamamen durdu.

Abone ol

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken, E-5 Karayolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu.

Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda yaşanan feci kazada, seyir halindeki kamyon şoförü Muammer Çetin, iddiaya göre kendisini sıkıştıran araca çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyon önce bariyerlere çarptı, ardından yol ortasında devrildi. Kamyonun şoförünün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Koliler yola saçıldı

Kaza nedeniyle E-5 İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapandı. Devrilen kamyondaki koliler yola saçıldı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, polis ekipleri trafiği yan yola yönlendirdi. Bölgede oluşan yoğun trafik dron ile görüntülendi. 

Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kamyonu kaldırma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 8 santimlik kitle çıktı
Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 8 santimlik kitle çıktı
Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olabilir
Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olabilir
25 yaşından itibaren dikkat: Bağırsak kanseri tehdidi büyüyor
25 yaşından itibaren dikkat: Bağırsak kanseri tehdidi büyüyor
Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu
Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu
Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araç çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araç çarptı
Kocası çalışmasını istemedi, kocasına inat kendi işini kurdu
Kocası çalışmasını istemedi, kocasına inat kendi işini kurdu
Uzmanlar açıkladı, iklim değişikliği Karadeniz'de şiddetli yağmur olasılığını iki katına çıkardı
Uzmanlar açıkladı, iklim değişikliği Karadeniz'de şiddetli yağmur olasılığını iki katına çıkardı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı, ihtişamıyla büyüledi
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı, ihtişamıyla büyüledi
Hatay’da samanlık yangınına itfaiye ekiplerinden müdahale
Hatay’da samanlık yangınına itfaiye ekiplerinden müdahale
Mobilyalar arasına gizlenen 53 bin 970 paket kaçak sigara bulundu
Mobilyalar arasına gizlenen 53 bin 970 paket kaçak sigara bulundu
Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı, eksi 32 dereceyi gördü
Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı, eksi 32 dereceyi gördü
Araç kiralama sitelerinin sahtesini yaptılar, 111 bin tl dolandırdılar
Araç kiralama sitelerinin sahtesini yaptılar, 111 bin tl dolandırdılar