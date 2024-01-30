BIST 8.453
DOLAR 30,36
EURO 32,89
ALTIN 1.989,48
HABER /  SAĞLIK

Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olabilir

Dünyada 10 yıl içinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olabilir

İnternet bağımlılığı hakkında uyarılarda bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Mehmet Çevik, “Dünyamızda gelecek 10 yıl içerisinde en ciddi hastalıklardan biri internet bağımlılığı olarak görülüyor” dedi.

Abone ol

Psikiyatri Uzm. Dr. Mehmet Çevik, internet bağımlılığı hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Çevik, “TUİK’in 2023’teki araştırmasına göre, Türkiye’deki internet kullanan bireylerin oranı yüzde 87,1’dir. Sanılanın aksine yalnızca ergen ve genç nüfus değil, aynı zamanda orta yaş grubunun da internet bağımlılığı konusunda oldukça yüksek seviyelerde oldukları görülmüştür. İnsanların 'organik' bağlardan giderek uzaklaştığı ve 'makine' üzerinden ilişkilerini yönlendirdiği dünyamızda gelecek 10 yıl içerisinde en ciddi hastalıklardan biri olarak internet bağımlılığı görülmektedir” diye konuştu.

İnternet bağımlılığı teriminin bile kendi içinde yetersiz kaldığının artık kabul gördüğüne dikkat çeken Uzm. Dr. Çevik, “Oyun bağımlılığı, sosyal ağ bağımlılığı ve hatta 'selfie' bağımlılığı gibi alt grup bağımlılık tanımları oluşmaya başlamıştır. Bunlar her ne kadar 'yeni yetme' gibi görülse de, hormonlu büyüme gösterip hızla gelişmekte ve ölümcül sonuçlara ulaşabilmektedirler. Muğla'da yaşanan selfie ölümünden sonra bölgede çekilen selfie sayısı 10 kat daha artmıştır” şeklinde konuştu.

“Ne zaman terapiye başlamalı?” sorusunu yanıtlayan Uzm. Dr. Mehmet Çevik, “Eğer siz de güne hangi sebeple olursa olsun internetle başlıyorsanız, günde yaklaşık 4-5 saati aşkın internette kalıyorsanız, her gittiğiniz yerde aklınıza ilk gelen şey fotoğraf yükleyip sosyal medyada paylaşmak ise ve bazen internet yüzünden işinizi, eşinizi veya arkadaşlarınızı aksatıyorsanız veya bu konuda serzenişler işitiyorsanız, yavaş yavaş bir terapi sürecine girmeyi düşünebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
25 yaşından itibaren dikkat: Bağırsak kanseri tehdidi büyüyor
25 yaşından itibaren dikkat: Bağırsak kanseri tehdidi büyüyor
Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu
Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu
Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araç çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araç çarptı
Kocası çalışmasını istemedi, kocasına inat kendi işini kurdu
Kocası çalışmasını istemedi, kocasına inat kendi işini kurdu
Uzmanlar açıkladı, iklim değişikliği Karadeniz'de şiddetli yağmur olasılığını iki katına çıkardı
Uzmanlar açıkladı, iklim değişikliği Karadeniz'de şiddetli yağmur olasılığını iki katına çıkardı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı, ihtişamıyla büyüledi
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı, ihtişamıyla büyüledi
Hatay’da samanlık yangınına itfaiye ekiplerinden müdahale
Hatay’da samanlık yangınına itfaiye ekiplerinden müdahale
Mobilyalar arasına gizlenen 53 bin 970 paket kaçak sigara bulundu
Mobilyalar arasına gizlenen 53 bin 970 paket kaçak sigara bulundu
Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı, eksi 32 dereceyi gördü
Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı, eksi 32 dereceyi gördü
Araç kiralama sitelerinin sahtesini yaptılar, 111 bin tl dolandırdılar
Araç kiralama sitelerinin sahtesini yaptılar, 111 bin tl dolandırdılar
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi Şaban Sevinç ile birbirine girdi
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi Şaban Sevinç ile birbirine girdi
Depremde evi yıkılmıştı, kendi yaptığı ekmek teknesiyle ayakta kaldı
Depremde evi yıkılmıştı, kendi yaptığı ekmek teknesiyle ayakta kaldı