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25 yaşından itibaren dikkat: Bağırsak kanseri tehdidi büyüyor

25 yaşından itibaren dikkat: Bağırsak kanseri tehdidi büyüyor

Yapılan bir araştırma, genç kadınlar arasında bağırsak kanseri ölümlerinin obezite ve alkol nedeniyle önemli ölçüde artacağını ortaya koydu.

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Bu yıl 25 ila 49 yaşları arasındaki kadınlarda bağırsak kanseri ölümlerinde yaklaşık yüzde 40'lık bir artış öngörülüyor. 

Çalışma, bu yaş grubundaki bağırsak kanseri ölüm oranlarının 2018'e kıyasla erkeklerde yüzde 26, kadınlarda ise yüzde 39 artacağını öne sürüyor. Hastalık, ölümcül olma bakımından, erkekler arasında akciğer ve prostattan sonra üçüncü, kadınlarda ise meme ve akciğer kanserinden sonra üçüncü sırada geliyor. İtalya’daki Milan Üniversitesi'nden Profesör Carlo La Vecchia, temel faktörlerin obezite, yüksek kan şekeri düzeyleri ve diyabet gibi ilgili sağlık koşullarını içerdiğini söyledi.

Ayrıca daha fazla alkol tüketimine ve fiziksel aktivitede azalmaya da değinen Vecchia, "Fransa ve İtalya gibi alkol tüketiminde azalma olan ülkeler, bu kanserden ölüm oranlarında bu kadar belirgin bir artış yaşamadı. Erken başlangıçlı bağırsak kanseri daha agresif olma eğilimindedir ve hayatta kalma oranları daha düşüktür." dedi.

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