Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu

Şubat ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesi açıklandı. Herhangi bir değişikliğe gidilmezken, konutta şubatta uygulayacak satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak duyuruldu.

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BOTAŞ'ın şubat ayına yönelik doğal gaz fiyat tarifesinde, mesken ve sanayi abonelerini ilgilendiren satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı. Buna göre, mesken abonelerine uygulanan doğal gaz fiyatı 1000 metreküp için 4 bin 80 lira olarak sabit kaldı.

Sanayi abonelerinin tarifesi ise kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede de değişiklik olmazken, 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak korundu.

BOTAŞ'ın açıklamasında, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesine yer verildi.