BIST 8.453
DOLAR 30,36
EURO 32,89
ALTIN 1.989,48
HABER /  GÜNCEL

Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu

Doğal gazda şubat tarifesi belli oldu

Şubat ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesi açıklandı. Herhangi bir değişikliğe gidilmezken, konutta şubatta uygulayacak satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira olarak duyuruldu.

Abone ol

BOTAŞ'ın şubat ayına yönelik doğal gaz fiyat tarifesinde, mesken ve sanayi abonelerini ilgilendiren satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı. Buna göre, mesken abonelerine uygulanan doğal gaz fiyatı 1000 metreküp için 4 bin 80 lira olarak sabit kaldı.

Sanayi abonelerinin tarifesi ise kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede de değişiklik olmazken, 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak korundu.

BOTAŞ'ın açıklamasında, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araç çarptı
Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye araç çarptı
Kocası çalışmasını istemedi, kocasına inat kendi işini kurdu
Kocası çalışmasını istemedi, kocasına inat kendi işini kurdu
Uzmanlar açıkladı, iklim değişikliği Karadeniz'de şiddetli yağmur olasılığını iki katına çıkardı
Uzmanlar açıkladı, iklim değişikliği Karadeniz'de şiddetli yağmur olasılığını iki katına çıkardı
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı, ihtişamıyla büyüledi
Munzur Vadisi Milli Parkı karla kaplandı, ihtişamıyla büyüledi
Hatay’da samanlık yangınına itfaiye ekiplerinden müdahale
Hatay’da samanlık yangınına itfaiye ekiplerinden müdahale
Mobilyalar arasına gizlenen 53 bin 970 paket kaçak sigara bulundu
Mobilyalar arasına gizlenen 53 bin 970 paket kaçak sigara bulundu
Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı, eksi 32 dereceyi gördü
Ardahan’da dondurucu soğuklar başladı, eksi 32 dereceyi gördü
Araç kiralama sitelerinin sahtesini yaptılar, 111 bin tl dolandırdılar
Araç kiralama sitelerinin sahtesini yaptılar, 111 bin tl dolandırdılar
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi Şaban Sevinç ile birbirine girdi
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi Şaban Sevinç ile birbirine girdi
Depremde evi yıkılmıştı, kendi yaptığı ekmek teknesiyle ayakta kaldı
Depremde evi yıkılmıştı, kendi yaptığı ekmek teknesiyle ayakta kaldı
Beytüşşebap'ta ağaç dalları kar ağırlığına dayanamadı
Beytüşşebap'ta ağaç dalları kar ağırlığına dayanamadı
Uğur Dündar'dan gündem olan CHP paylaşımı: Ahh şanssız İzmir...
Uğur Dündar'dan gündem olan CHP paylaşımı: Ahh şanssız İzmir...