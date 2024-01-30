Baş ağrısı şikayetiyle gitti, beyninde 8 santimlik kitle çıktı

ELAZIĞ'da baş ağrısı şikayeti ile Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne başvuran 78 yaşındaki adamın beyninde 8 santimlik kitle çıktı. Yaşlı adam başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

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Uzun bir süre baş ağrısı şikayeti yaşayan 78 yaşındaki Urfi Altuntaş şikayetlerinin geçmemesi üzerine Fethi Sekin Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği'ne başvurdu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selman Kök tarafından muayene edilen ve yapılan tetkikler neticesinde beyninde yaklaşık 8 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine hastanın ameliyat edilmesine karar verildi. Ameliyat sonrası şikayetleri düzelen hasta taburcu edildi.

Beynin önemli damarlarına yakın pozisyonda olan kitlenin sorunsuz bir şekilde alınmasının çok zor olduğunu belirten Op. Dr. Selman Kök, “Hastamız bize çok uzun süredir yaşadığı baş ağrısı ve genel durum bozukluğu şikâyetleriyle başvurdu. Beyninde 8 santim kitlesi vardı. Kitle, toplardamarlara ve beynin önemli damarlarına yakın pozisyondaydı. Hastamızın ameliyatını başarı ile gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası hastamızı servise aldık, şu anda genel durumu iyi, herhangi bir felçliliği yok. Ameliyat başarılı geçti. Bu sadece bizim başarımız değil, bize bu ortamı sağlayan hastane yönetimi, anestezi, hemşire ve medikal ekiplerimizin de katkısı büyük” dedi.