Galerici telefonuna gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı! 50 bin liralık kârla araç takasına 150 bin liralık EDS cezası

Bu sırada telefonuna gelen mesajla ceza yazıldığını öğrenen Bayer, e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde Afyonkarahisar Sinanpaşa İlçesi'ne bağlı Kılıçarslan'da kurulumu tamamlanan Anlık Hız İhlal Tespit Sisteminde'nden 150 bin 600 TL ceza tutarı ile hayatının şokunu yaşadı.