Abdülkadir Ömür, Hull City için İngiltere'de: Bonservisi ortaya çıktı

Trabzonspor'da kadro dışı kalmasının ardından Hull City ile anlaşma sağlayan Abdülkadir Ömür yeni kulübü ile sözleşme imzalamak için İngiltere'ye gitti.

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Trabzonspor'da kadro dışı kalmasının ardından yeni takım arayışlarına giren milli oyuncu Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile anlaştı. Bordo mavililerin alt yapısında yetişen ve şampiyonluk yaşayan Abdülkadir Ömür son dönemde takım içerisinde yaşadığı çalkantılı dönemin ardından ayrılık kararı almıştı.

Futbol kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Abdülkadir için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City devreye girdi ve başkan Ertuğrul Doğan ile yapılan görüşmenin ardından transfer anlaşması sağlandı.

İstanbul'dan ayrıldı

Sezon sonuna kadar kiralık, daha sonra zorunlu satın alma maddesi ile Hull City ile anlaşan 24 yaşındaki milli oyuncu yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gitti. Bu sabah İstanbul'dan ayrılan ve İngiltere'ye uçan Abdülkadir Ömür havalimanında görüntülendi.

4 milyon Euro bonservis

İngiliz basınına göre; Hull City bu transfer için 4 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Ömür'ün kariyerini sürdüreceği Hull City'de, Ozan Tufan da oynuyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu kulüp,, İngiltere Championship'te sekizinci sırada yer alıyor.

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.

Acun Ilıcalı: Trabzsonspor da kazansın istiyoruz

Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla transferi doğrulamıştı. İşte Acun Ilıcalı'nın o sözleri; "Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir meblağa transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara o potansiyeli var. Trabzonspor için de bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz. Trabzonspor da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha etmedik. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz."