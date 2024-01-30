Devlet Bahçeli 'Başbakanlığı elimin tersiyle ittim' dedi Davutoğlu'na sert çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul’daki kilise saldırısının ardından provokasyonlara karşı uyarıda bulundu. Bahçeli, Türkiye ittifakı çağrısı yapan CHP lideri Özgür Özel’e de DEM parti üzerinden yüklendi. Davutoğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Bahçeli, 2015 seçimlerinden sonra doğrudan yapılan Başbakanlık teklifini kabul etmediğini belirterek, "ben siyasi bölücülerin desteği ve Türkiye’nin aleyhine olan bir iktidar yapısını elimin tersiyle itmeyi şeref görevi saydım." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli’nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Sarıyer’deki ayin sırasında iki teröristin saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu eylemi lanetliyorum. Teröristlerin kısa sürede yakalanması memnuniyet verici. Toplumsal huzurumuzu bozmak isteyen Türkiye düşmanları eylemlerinde vazgeçmiyor.

"Uyanık olmalıyız"

Seçimlere kadar provokasyon yapmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Fırsat vermeyeceğiz. Karanlık ellere karşı uyanık olunmalı. Teröre ve destekçilerine asla fırsat verilmemeli.

Türkiye Cumhuriyeti terör örgütlerin, çetelerin, kanun kaçaklarının oyun alanı olamaz olmamalıdır. Suç ve suçluyu tolerans diye bir şeyden asla bahsedilmemelidir.

"Mersin’de demlenmiş CHP’ye fırsat yoktur"

MHP, 31 Mart’a canla başla, heyecanla hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz pazar günü Mersin açık hava toplantımız muhteşem bir katılımla gerçekleşmiştir. Dostlar sevinmiş, düşmanlar çatlamıştır. Herkesin gözü kulağı Mersin’e çevrilmiştir. Mersin’in talihi açılmış, solgun yüzlere canlılık gelmiştir. Hiçkimse yanlış hesap yapmasın, Mersin bizim, Türkiye hepimizindir. Mersin’de demlenmiş CHP’ye fırsat yoktur.

"Demlenmek CHP'ye hiç iyi gelmedi"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı’nın Türkiye ittifakını telafuz etmesi nafile bir gayrettir. Millet İttifakı olmadı şimdi de Türkiye ittifakı mı kuracaklar? Gördüğümüz kadarıyla demlenmek CHP yönetimine hiç iyi gelmemiş.

"İhanetin dem aldığı bir ittifaka nasıl Türkiye ittifakı demeyi içinize sindireceksiniz"

Özgür Bey taşıma suyla değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle tesis edeceksiniz? İhanetin dem aldığı bir ittifaka nasıl Türkiye ittifakı demeyi içinize sindireceksiniz. Henüz kendi aranızdaki ikilikleri aşamamışken Türkiye ittifakını seslendirmeniz kara mizah değil de nedir? Sayın Kılıçdaroğlu’nun bütün izlerini silmenin neredeyse ismini ananı kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye ittifakı, neresi adamlık, neresi vefakarlık. Kürsüde gaza gelip kendi kendini alkışlamayı bırak da yüreğin varsa bunları açıkla. PKK bu ittifakın neresinde. Demcilere hayranlığı el etek öpmen ittifak için mi? Başka irtibatların var mı? Dem’den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır.

"Başbakanlık makamı doğrudan bize teklif edildi elimin tersiyle ittim"

Davutoğlu’nun hezeyan verici konuşmasının bir kısmı dikkatimi çekti. Gerçekleri çarpıp inkarını özetleyen müessir bir söz vardır. Savunulacak bir şeyi kalmayanlar her şeyi inkar ederler. Öyle inkar ederler ki şeytan bile şeytanlığından utanır. Senin özünde kir tutmuş temizlenmek epey ekmek sarf etmen gerek. Sayın Davutoğlu, masalı bırak; bizi bilen bilir. Senin de sicili ve geçmişini bilmeyen ve tanımayan yoktur. Doğrudur; 7 Haziran 2015’te başbakanlık makamı doğrudan bize teklif edildi. Ancak ben siyasi bölücülerin desteği ve Türkiye’nin aleyhine olan bir iktidar yapısını elimin tersiyle itmeyi şeref görevi saydım. Bundan pişman olmadığım gibi, aynı durum bugün olsa yine benzer duruşu cesaretle gösteririm. Bir günlük saltanat için binlerce yıllık milli mirası hiçbir namerde çiğnetmem. Sen başbakanlık makamını terk etmedin anlaşılan kapının önüne konuldun.

"Cumhur İttifakı'nda sorun yok"

Günlerdir muhalefet ve kimi köşe yazarları, Cumhur İttifakı’nda sorunlar yaşandığını iddia ediyorlar. Gündeme yansıyan bazı meselelerle ilgili görüş ayrılıkları olduğunu söylüyorlar. Bu ezberleri tekrar eden kötürüm çevrelere diyorum ki; Cumhur İttifakı’nı anlamak her kişinin harcı değildir. AK Parti ile MHP arasında kurulan ahlaki, samimi ve milli bağı anlamlandırmak için öncelikle vatan ve millet sevdasıyla yoğrulmuş akıl ve yürek lazımdır.

İsrail'e soykırım davası

Güney Afrika’nın müracatıyla açılan soykırım davasının görüşülmesi kararlaştırılmıştır. Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı çok önemli bir gelişmedir. İsrail’in soykırım suçunun bedelini ödeyeceği açıktır. Kaldı ki insanlık vicdanı İsrail’i çoktan mahkum etmiştir. İsrail ile Filistin arasında acilen ateşkes ilan edilmelidir.