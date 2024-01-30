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Telesiyej ile çıkarken dengesini kaybetti, sürünerek zirveye çıktı

Telesiyej ile çıkarken dengesini kaybetti, sürünerek zirveye çıktı

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’a gelen tatilci, telesiyej ile pistin zirvesine çıktığı sırada dengesini kaybedince zirveye sürünerek çıktı. O anlar başka bir tatilci tarafından kaydedildi.

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Türkiye'nin gözde kış turizmlerinin başında gelen Uludağ'a gelen tatilci telesiyej ile pistin zirvesine çıkmak istedi. O sırada dengesini kaybeden tatilci yere düşünce ortaya güldüren görüntüler çıktı. Tatilci pistin zirvesine sürünerek çıkarken o anlar başka bir tatilci tarafından kaydedildi.

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