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Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde yarın son gün

Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde yarın son gün

Milyonlar araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2024 yılı için ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor. Ödemesini 31 Ocak’a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

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2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesi yarın sona eriyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak’ta başlamıştı. MTV, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor.

Ödemeler internet üzerinden yapılabiliyor

MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

Ödemesini 31 Ocak’a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.

MTV
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