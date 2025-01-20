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AK Parti İstanbul ilçe kongreleri tamamlandı AK Parti İstanbul ilçe başkanları belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti İstanbul ilçe kongreleri tamamlandı AK Parti İstanbul ilçe başkanları belli oldu

AK Parti'nin 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesinde 39 ilçedeki kongreler tamamlanarak, ilçe başkanları ve yeni yönetim kadroları belirlendi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul 8. Olağan İl Kongresi öncesi hazırlıkların devam ettiği partide, 28 Aralık 2024'te Esenler'de başlayan ilçe kongreleri, dün akşam Fatih'te gerçekleştirilen programla sona erdi.

"Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti" mottosuyla düzenlenen kongrelerde görevi devreden bazı AK Parti ilçe başkanları, Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısıyla uğurlandı. Görevi bırakan ilçe başkanları, yeni seçilen başkanları tebrik ettikten sonra teşkilat mensuplarıyla da helalleşti.

Geniş katılımlı geçen kongrelerin seçimlerinde AK Parti ilçe teşkilatlarının ana kademeleri, başkanları ve yardımcıları ile yürütme ve yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

İlçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları birlikte fotoğraf çektirerek görevlerine başladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilçe kongrelerine yeni dönem AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı Abdullah Özdemir ile birlikte katıldı.

Kongrede konuşan Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmaya ve AK Parti'ye hizmete devam edeceğini söyledi.

Teşkilata emek veren herkese teşekkür eden ve yeni yönetimleri tebrik eden Kabaktepe, "İnanıyorum ki bu kutlu yürüyüşte, teşkilatlarımız daha büyük başarılara imza atacak, azim ve kararlılıkla İstanbul'umuza hizmet etmeye devam edecek. Hep birlikte, bu davayı daha ileriye taşımak için durmadan çalışacağız. Kongrelerimizin ilçelerimize, İstanbul'umuza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabb'im birliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

"Yeni dönemde gece gündüz çalışacağız"

Abdullah Özdemir ise hizmet bayrağını daha yukarıya çıkarmak için büyük bir mücadele içinde olacaklarını belirtti.

Bir bayrak değişimi yaşadıklarını vurgulayan Özdemir, "Görevi teslim eden kardeşlerimizden Allah razı olsun. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Görevi devralan kardeşlerimizi tebrik ediyor ve üstün başarılar diliyorum. Diğer partilerde olmayan düğün ve bayram havasında çok güzel bir kongre dönemi geçirdik. Her gittiğimiz ilçede çok güzel birlik ve beraberlik fotoğrafı gördük. Yeni dönemde gece gündüz çalışacağız. Partimizi hem daha çok güçlendireceğiz hem de daha da büyüteceğiz. İnşallah 2028 yılında partimizi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar birinci parti yapacağız. 2029'da da İstanbul'un anahtarını Cumhurbaşkanımıza hep birlikte hediye edeceğiz." dedi.

Kongrelerde seçilen AK Parti'nin İstanbul ilçe başkanları şu isimler oldu:

Adalar - Uğur Sina Şen, Arnavutköy - S. Gökhan Gürek, Ataşehir - Burak Çifçi, Avcılar - Gürkan Aksoy, Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe, Bahçelievler - Uğur Yılmaz, Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran, Başakşehir - Sebahatdin Kayas, Bayrampaşa - Mehmet Acar, Beşiktaş - M. Yıldırım Turan, Beykoz - Özkan Ayduğan, Beylikdüzü - Ömer Çolak, Beyoğlu - Kasım Fırat, Büyükçekmece - Mahmut Yusuf, Çatalca - Levent Özkan, Çekmeköy - Erdem Koçoğlu, Esenler - Emrullah Erkuş, Esenyurt - Toğay Çoban, Eyüpsultan - Muhammet Vanlıoğlu, Fatih - Fatih Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa - Fatih Aydemir, Güngören - Devran Yalçınkaya, Kadıköy - Ahmet Öztürk, Kağıthane - Erkan Yıldırım, Kartal - Haydar Göksoy, Küçükçekmece - Nejat Öztürk, Maltepe - Serkan Bahadır, Pendik - Özer Sarıkaya, Sancaktepe - Feyzullah Torlak, Sarıyer - Halil İbrahim Kurşun, Silivri - Sami Barlas, Sultanbeyli - Ayhan Üşdi, Sultangazi - İmdat Kamacı, Şile - Erdoğan Akgül, Şişli - Serkan Polat, Tuzla - Şeref Çolak, Ümraniye - Salim Çetinkaya, Üsküdar - Erdem Demir, Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya.

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