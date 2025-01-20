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Koridorda güvenlik görevlisi bayıldı, yardıma Mourinho yetişti

Koridorda güvenlik görevlisi bayıldı, yardıma Mourinho yetişti

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, basın toplantısının ardından koridorda yürürken baygınlık geçiren güvenlik görevlisinin yardımına koştu.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu. 

Mourinho'nun basın toplantısının ardından koridora çıktığı anda bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirerek yere düştü. 

Portekizli teknik adamın seslenmesi üzerine soyunma odasından koridora gelen kulübün sağlık ekibi, güvenlik görevlisine müdahale etti.

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