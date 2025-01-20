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Gazeteci Gülsen Ahıska hayatını kaybetti

Gazeteci Gülsen Ahıska hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci Gülsen Ahıska, 67 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar basın sektörüne başarıyla hizmet eden Ahıska, bugün Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.

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Bir süredir kanser tedavisi gören, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibi deneyimli gazeteci Gülsen Ahıska, 67 yaşında vefat etti.

TGC’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Gülsen Ahıska’nın vefatının ardından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden üyemiz Gülsen Ahıska’yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Gülsen Ahıska’nın cenazesi, bugün Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Eski Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.

GÜLSEN AHISKA KİMDİR?

Erzurum’da 1958’de doğdu. Kadıköy Ticaret Lisesi mezunu. Mesleğe 1984 yılında Sabah Gazetesi'nde başladı. Hürriyet ve Yeni Günaydın gazetelerinde çalıştı. Sürekli basın kartı taşıyordu ve TGC üyesi Özer Ahıska ile evliydi.

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