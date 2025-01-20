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Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mustafa Şen, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, “Şu anda 1’nci partiyiz. Ardımızdan gelen 2’nci ve 3’ncü partinin oy toplamından daha fazla oyumuz var. Yüzde 40’a doğru yükseliyoruz. Buradan sonra bir plato görülüyor” dedi.

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tv100'de yayınlanan Başak Şengül ile Doğru Yorum programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in açıklamalarına yer verildi.

Şen, yazar Hacı Yakışıklı'ya konuştu, Yakışıklı, Şen'in açıklamalarını tv100 canlı yayınında aktardı.

Yazar Hacı Yakışıklı’nın Suriye olayları, asgari ücretin açıklanması durumunun oyların nasıl etkileneceğini sorması üzerine açıklamalarda bulunan Mustafa Şen, “Biz oylarımıza Suriye olayları, asgari ücret gibi gelişmelerle değerlendirmiyoruz. İç ve dış gelişmeler olarak bakıyoruz. Bu gelişmeler Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğini pekiştirdi. Liderliğin güçlenmesi oylarımıza yansıyor. Son üç ay oylarımız yükselişteydi. Şu anda 1’nci partiyiz. Ardımızdan gelen 2’nci ve 3’ncü partinin oy toplamından daha fazla oyumuz var. Yüzde 40’a doğru yükseliyoruz. Buradan sonra bir plato görülüyor.” dedi.

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