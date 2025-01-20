Akıllara durgunluk veren ölüm! Merdivenden çıkarken ayağı takıp düştü...
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yanlışlıkla kendini vuran şahıs öldü.Abone ol
Alınan bilgiye göre, merdivenden çıktığı sırada ayağı takılıp düşen Birol Y. (57), üzerindeki silahın ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ekiplerce yapılan müdahalede şahsın olay yerinde hayatının kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından Birol Y'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.