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İstanbul'da "Narkokapan-8" operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları paylaştı

İstanbul'da "Narkokapan-8" operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-8" operasyonunda uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle 1 şüphelinin yakalandığını, 145 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da gerçekleştirilen "Narkopan-8" operasyonu hakkında bilgi verdi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde uyuşturucu imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan-8" operasyonunda 145 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı. Türkiye Yüzyılı'nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, 'ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale' haline getirmektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda ele geçirilenler arasında, 106 kilogram sıvı, 34 kilogram kile emdirilmiş katı ve 5 kilogram kristal halde metamfetamin, 7 kilogram ara kimyasal madde ve 1 hassas terazinin yer aldığını aktardı.

Yerlikaya, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik etti.

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