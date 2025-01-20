Cenk Tosun Fenerbahçe'de ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Adana Demirspor karşısında attı.

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90+2. dakikada Sofyan Amrabat'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından kale sahası içine gönderdiği ortaya uçarak kafayı vuran Cenk Tosun, takımının 4. golünü atarken maçın da skorunu ilan etti.

Edin Dzeko'nun yerine 76. dakikada oyuna dahil olan Cenk, bu sezon ligde forma giydiği 5. maçta golle buluştu.

Cenk Tosun, Adana Demirspor müsabakası öncesinde Fenerbahçe formasıyla 10 resmi maçta 187 dakika sahada kalmıştı.

'Çok güzel bir duygu'

Karşılaşmanın ardından aldıkları galibiyete ve golüne ilişkin açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, "Çok güzel bir duygu. Öncelikle burada ilk golümü attığım için çok mutluyum. Galip geldiğimiz için ayrıca mutluyum. Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Herkes gerçekten çok iyi oynadı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bu maçı unutup hafta içi oynayacağımız Avrupa Ligi'ne konsantre olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mourinho'ya övgü

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisinin çalışkanlığı, profesyonelliği ile ilişkin sözlerinin sorulması üzerine ise deneyimli golcü, "Hocayla hepimizin arası çok iyi. Bize gerçekten çok babacan bir şekilde davranıyor. İkili ilişkisi çok iyi bir insan. Tabii az forma şansı buldum ama bugün hoca bana güvendi, şans verdi. Ben de golümü attım. Her zaman hazır olduğumu gösterdim. Hocamın dediği gibi iyi çalışıyorum. Profesyonellik bunu gerektirir. Hoca forma şansı verdiği sürece ben de çıkıp elimden geleni yapmaya gayret göstereceğim" cevabını verdi.