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Spor spikeri Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi Sağlık Bakanlığından açıklama

Spor spikeri Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi Sağlık Bakanlığından açıklama

Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlatırken kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, Erdoğan Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu ve tedavinin devam ettiğini belirtti.

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TRT spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Sakaryaspor'un deplasmanda Keçiörengücü ile oynadığı maçı anlattığı esnada fenalık geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Arıkan'ın Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilincinin açık olduğunu ve tedavisine devam edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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