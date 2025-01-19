Eyüpspor 3 puanı 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İKAS Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Emre Akbaba'nın penaltı golüyle 2-0 öne geçen Eyüpspor, Ahmed Kutucu'nun asistinde Thiam'ın attığı golle skoru 3-0 yaptı ve maçı bu sonuçla tamamladı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.
60. dakikada Robin Yalçın'ın uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Umut Meraş'ın çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
63. dakikada ikas Eyüpspor penaltı kazandı. Tayfur Bingöl'ün soldan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kutucu, Makouta'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
68. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Hwang'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Berke Özer'de kaldı.
76. dakikada ev sahibi ekip üçüncü golünü attı. Ahmed Kutucu'nun sol taraftan yerden sert pasında Thiam, ceza sahası içinde gelişine vurarak topu filelerle buluşturdu: 3-0.
Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.