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Potadaki dev derbinin kazananı Fenerbahçe Beko

Potadaki dev derbinin kazananı Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 95-81 mağlup etti. Sertaç Şanlı 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe 14. galibiyetine ulaştı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu Galatasaray’ı 95-81’lik skorla mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde Sertaç Şanlı attığı 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Fenerbahçe Beko bu maçla birlikte 14. galibiyetini alırken, Galatasaray ise 5. mağlubiyetini aldı.

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