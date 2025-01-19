Potadaki dev derbinin kazananı Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Galatasaray'ı 95-81 mağlup etti. Sertaç Şanlı 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe 14. galibiyetine ulaştı.Abone ol
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu Galatasaray’ı 95-81’lik skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerde Sertaç Şanlı attığı 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
Fenerbahçe Beko bu maçla birlikte 14. galibiyetini alırken, Galatasaray ise 5. mağlubiyetini aldı.