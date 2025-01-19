UEFA, Cüneyt Çakır'a görev verdi: Milli futbolcunun maçına atandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Club Brugge-Juventus maçında eski FIFA kokartlı hakem, UEFA gözlemcisi ve FIFA eğitimcisi Cüneyt Çakır’a gözlemci olarak görev verdi.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında 21 Ocak Salı günü saat 23.00’te oynanacak müsabakada Belçika kulübü Club Brugge ile milli futbolcu Kenan Yıldız’ın da formasını giydiği İtalyan ekibi Juventus karşılaşacak. Mücadelede UEFA gözlemcisi ve FIFA eğitimcisi olan eski hakem Cüneyt Çakır, gözlemci olarak görev yapacak.

Gürcistan Hakem Kurulu başkanlığı da yapan Çakır’ın sözleşmesi geçtiğimiz haftalarda Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından 2 yıl daha uzatılmıştı. Cüneyt Çakır ayrıca Rusya ve Suudi Arabistan hakem kurullarında da danışmanlık görevini sürdürüyor.