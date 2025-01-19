BIST 9.978
DOLAR 35,49
EURO 36,48
ALTIN 3.081,85
HABER /  GÜNCEL

2024'te çevreyi kirleten 7 bin 448 tesise 2 milyar 90 milyon TL ceza

2024'te çevreyi kirleten 7 bin 448 tesise 2 milyar 90 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024 yılında gerçekleştirilen 75 bin 563 denetimde, çevreyi kirleten 7 bin 448 tesise ve 98 deniz aracına 2 milyar 90 milyon 702 bin 58 TL ceza uygulandığını duyurdu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, merkez teşkilatı ve 81 il müdürlüğü personeli ile birlikte Çevre Kanunu'na aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uyguluyor. Denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından faaliyetleri sakıncalı bulunan bazı işletmeler de faaliyetten menediliyor.

Ekipler bu kapsamda 2024 yılında 75 bin 563 denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çevreyi kirleten 7 bin 448 tesise ve 98 deniz aracına 2 milyar 90 milyon 702 bin 58 TL ceza uygulandı. 402 işletmenin ise faaliyeti durduruldu. Hava, atık, ÇED, su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yapılan denetimlerde en fazla para cezası 841 milyon 950 bin 8 TL ile atık kirliliğine kesildi. Bunu 278 milyon 98 bin 222 TL ile su kirliliği, 223 milyon 756 bin 64 TL ile deniz aracına ilişkin cezalar takip etti.

ZEHİR SAÇAN EGZOZLARA 13 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlık, ayrıca egzoz kaynaklı kirlilikle mücadele kapsamında taşıtları da sıkı takibe aldı. Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 27 bin 577 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 1278 motorlu taşıt sahibine 13 milyon 331 bin 845 TL ceza kesildi. Cezalardan elde edilen gelir, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Göztepe'nin yükselişi sürüyor Antalya engelini de geçtiler
Göztepe'nin yükselişi sürüyor Antalya engelini de geçtiler
Şanlıurfa'da bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Şanlıurfa'da bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Yerlikaya'da köpeklerin saldırısıyla ölen Eslem Teker'e ilişkin açıklama
Yerlikaya'da köpeklerin saldırısıyla ölen Eslem Teker'e ilişkin açıklama
Sıra gecelerinin aranan ismiydi Kazancı Bedih için anma töreni
Sıra gecelerinin aranan ismiydi Kazancı Bedih için anma töreni
Sapanca'da kardeş kavgası ölümle sonuçlandı
Sapanca'da kardeş kavgası ölümle sonuçlandı
SES Partisinin genel başkanı belli oldu Ayan Bilgen aday olmadı
SES Partisinin genel başkanı belli oldu Ayan Bilgen aday olmadı
Heybedeki turpların büyüğü bu mu? Devletin elinde liste var operasyon yapılacak
Heybedeki turpların büyüğü bu mu? Devletin elinde liste var operasyon yapılacak
Ateşkesin ardından Filistinliler evlerine dönüyor
Ateşkesin ardından Filistinliler evlerine dönüyor
35 milletvekili Özgür Özel'e karşı muhtıra mektubuna imza attı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi
35 milletvekili Özgür Özel'e karşı muhtıra mektubuna imza attı İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi
Kamu araçları e-ihale ile satışa çıktı! Fiyatlar belli oldu
Kamu araçları e-ihale ile satışa çıktı! Fiyatlar belli oldu
İzmir'de freni patlayan kamyon dehşet saçtı
İzmir'de freni patlayan kamyon dehşet saçtı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı!
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı!