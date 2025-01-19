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Şanlıurfa'da bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa'da bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kişi berber dükkanında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Cengiz Topel Mahallesi'ndeki apartmanın giriş katındaki berberde bir kişinin hareketsiz yattığını gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede A.D'nin (37) silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Ekipler, iş yeri sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.

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