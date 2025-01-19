Kamu araçları e-ihale ile satışa çıktı! Fiyatlar belli oldu

Kamu araçlarının satışı başladı. Kamudaki 1200 ihtiyaç fazlası araç, satışa sunulmak üzere ihaleye çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), ilgili kamu kurumlarından şu ana kadar yaklaşık 1200 araç için satış talebi aldı. Araç alımında şartlar ve fiyatlar belli oldu. Gerçek ve tüzel kişilerin satışa çıkarılan araçları alabilmek için nakit teminat yatırdıktan sonra ihaleye katılması gerekiyor. Bu araçlar için son teklif tarihi ise 20 Ocak Pazartesi olacak.

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Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında kamudaki ihtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar açık artırma usulüyle "www.eihale.gov.tr" internet adresi üzerinden satışa çıkıyor. Araç ihale fiyatları ise belli oldu. Fiyatlar 182 bin TL ile 410 bin TL arasında dengelenecek. Açık artırmada en yüksek teklifi veren kişiler, satın aldıkları araçları ilgili kamu kurumlarından teslim alacak.

KAMU ARAÇLARI SATIŞA ÇIKIYOR

​​​​​​​Kamu araçları ihaleyle satışa çıkıyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), kamu araçlarının satışına başladı. Satışlar, açık artırma ile elektronik ortamda yapılacak. Araçların fiyatları 182 bin TL ile 410 bin TL arasında değişiyor. Yüksek talep beklenen ihale için son teklif tarihine saatler kaldı.

ARAÇ İHALE ŞARTLARI VE TARİHLERİ BELLİ OLDU

İhalelere www.eihale.gov.tr adresinden erişilebiliyor. Ssatışta 12 otomobil yer aldı. Üyelik işleminin ardından, satış ilanları takip edilerek ihale katılımı için nakit teminat yatırılması şartı bulunuyor.

Bu araçlar için son teklif tarihi 20 Ocak Pazartesi olarak açıklandı. Önümüzdeki dönemde ise haftalık olarak 80 ila 100 araç için yeni ihalelerin yapılması planlanıyor. İhale sonucu satın alınan aracın ilgili kamu kurumundan teslim alınması ve kişilerin kendisi adına tescil ettirmesi gerekiyor.