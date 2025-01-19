Taşerona kadro için son viraj! 2. torba yasada müjde var: 100 bin taşeron işçiyi kapsıyor

TYP, KİT ve belediye işçilerinin gözü TBMM’de görüşmeleri devam eden 86 maddelik ikinci torba yasa tasarısında. 100 bin taşerona kadro çalışmaları için nefesler tutuldu. 4-D'li çalışanlar işçiye kadro verilmesine ilişkin maddeyi yakından takip ediyor. Maddeler TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

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4D'li taşerona kadro torba yasada yer alıyor. Görüşmeleri devam eden 86 maddelik torba yasa tasarısı için nefesler tutuldu. Mecliste yaşanan ya da yaşanması beklenen gelişmeler işçiler tarafından yakından takip ediliyor. 4D sigorta türü, devlete ait olan kurum ve kuruluşlarda çalışan bütün işçileri kapsarken kadro olmayı bekleyen binlerce insan, taşerona kadro var mı, sorusunun cevabını arıyor.

TAŞERONA KADRO VAR MI 2025?

Gözler yeniden 100 bin taşerona kadro çalışmalarına çevrildi. Torba yasanın ikinci 43 maddelik bölümde taşeron işçiye kadro verilmesine ilişkin madde de yer alıyor. İkinci etapta görüşülecek maddeler binlerce işçiye umut oldu.

2023’te başlatılan bu çalışma, yaklaşık 100 bin taşeron işçiyi kapsayan bir maddeyi içeriyor. Madde görüşüldükten sonra kabul edilirse Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, işçilerin çalışma koşulları önemli ölçüde iyileşecek. Taşeron işçiler uzun zamandır bu müjdeyi bekliyor.

Madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girecek.

Taşeron işçilerin kadroya alınması, iş güvencesinin sağlanması açısından büyük önem taşıyor. Özellikle kamuda çalışan taşeron işçiler, bu düzenleme ile birlikte daha stabil bir çalışma ortamına kavuşacak.

TAŞERON İŞÇİ KADRO DÜZENLEMESİ İÇİN SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin, taşeron işçilerin kadroya alınmasının en kısa sürede gerçekleşeceğini ifade etmişti. son olarak TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Çalışma hayatıyla ilgili taleplerimizin tamamına yakını halloldu. KİT'lerdeki taşeronlar ile kamuda kapsam dışında kalan taşeron işçilerin kadro beklentisi devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu. Çalışma Bakanı ise Vedat Işıkhan, taşeron işçilerin kadroya geçişlerinin sürdüğünün altını çizmişti.