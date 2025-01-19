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Talisca'nın transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber

Talisca'nın transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin imzaya beklediği Anderson Talisca için Suudilerden gece yarısı çarpıcı bir haber geçildi. Canlı yayında konuşan ünlü sunucunun Talisca haberi gündeme bomba gibi düştü.

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Talisca transferinde gece yarısı sürpriz gelişme; Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe bir süre önce anlaşma sağladığı Anderson Talisca'nın kulübü Al-Nassr ile sorunlarını çözmesini bekliyor.

Al-Nassr'dan alacaklarını tahsil etmeye  çalışan Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin günlerdir resmiyet kazanması beklenirken, Suudi Arabistan'dan sürpriz bir haber geçildi.

Suudi Arabistan'ın ünlü sunucusu Khaled Al-Sheneef'in canlı yayında verdiği Talisca haberi gündeme oturdu.

Al-Sheneef, Talisca'nın Al-Nassr'da kalacağına dair söylentiler dolaştığını ifade etti.

Öte yandan Al-Awsat da Talisca'nın sözleşme feshi konusunda Al-Nassr ile anlaşamadığını yazdı.

Brezilyalı yıldızın durumunu yakından takip eden Fenerbahçe cephesi ise transferi bir an önce noktalamak istiyor. (NTV Spor)

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