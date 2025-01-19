Bayraktar KIZILELMA bir uçuş testini daha tamamladı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın üretim prototipi, bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı. KIZILELMA, test sırasında yapılan sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla gerçekleştirildi.

Abone ol

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme süreci planlanan test takvimi doğrultusunda devam ediyor.

Milli insansız savaş uçağının üretim prototipi olan TC-ÖZB3 kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA PT-3, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen bir uçuş testini daha başarıyla tamamladı.

Test sırasında yapılan sistem tanımlama faaliyetleri de başarıyla gerçekleştirildi.

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında ilk prototiplerden elde edilen tecrübeler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmelerin yanı sıra aviyonik mimarisinde geliştirmeler yapıldı.

EN ZORLU GÜREVLERİ İCRA EDEBİLECEK

Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor alternatifi ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapabilecek, sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zorlu görevleri icra edebilecek.



HAVACILIK TARİHİNDE İLKLERE İMZA ATTI

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı.

14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA 1 yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.



Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023'te ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek.