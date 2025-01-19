Naci Görür 'depremle yüzleşmeyen' o ili uyardı! Enerji birikiyor

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "depremle yüzleşmeyen" bir ilin fay hatlarının enerji biriktirdiğini ve büyük bir felaketin kapıda olduğunu söyledi. Görür, İstanbul depremiyle ilgili de bekleyen korkunç senaryoyu hatırlatarak uyarılarda bulundu.

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6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve "asrın felaketi" olarak anılan depremin ardından iki yıl geçti. Ancak bu süreçte deprem uzmanlarından gelen uyarılar Adıyaman için yeni bir tehlikenin kapıda olduğunu gösteriyor.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Depreme Dirençli Adıyaman” konulu konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, kenti tehdit eden Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı’nın büyük risk taşıdığını belirtti.

"ADIYAMAN, KENDİ DEPREMİYLE YÜZLEŞMEDİ"

Adıyaman’ın yaşadığı yıkımın komşu fay hatlarının hareketi sonucu oluştuğunu söyleyen Görür, “Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi. Özellikle Zagros kuşağı yavaş bir hareketle enerji biriktiriyor. Ne zaman harekete geçeceği bilinmez ama hazırlık yapılmalı” diyerek dikkatleri çekti.

"DEPREME DİRENÇLİ BİR KENT İNŞA ETMEK ZOR DEĞİL"

Prof. Dr. Görür, “Şehirleri depreme dirençli hale getirmek mümkün. Adıyaman için bu süreç 10-15 yıl içinde tamamlanabilir. Ancak bu, yerel yönetimler, merkezi idare ve halkın iş birliğiyle olur” dedi.

"DEPREMİN TEK SORUMLUSU MÜTEAHHİTLER DEĞİL"

Her deprem sonrası yalnızca müteahhitlerin suçlanmasının doğru olmadığını belirten Görür, “Devlet, yönetim, yerel idareler ve halk da bu sürecin sorumlularıdır. Halk, doğru yapılanı takdir etmeli; yanlış yapanı denetim ve baskıyla yönlendirmelidir” diye konuştu.

İSTANBUL'A DEPREM UYARISI

Adıyaman özelinde uyarılarda bulunan Görür, genel tabloyu da korkutucu bir şekilde özetledi: “Türkiye’nin her yerinde büyük bir deprem olabilir. İstanbul, İzmir, Tunceli ve Doğu Anadolu, yüksek risk taşıyan bölgeler arasında. İstanbul’da 4 milyon insan ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Bu gerçeği görmezden gelirsek, sonuç hayal kırıklığı ve büyük acılar olur.”

Deprem dirençli kentler inşa edilmezse, Görür’e göre Türkiye bir felaketler zincirine hazır olmalı. Adıyaman ve diğer riskli bölgeler için bu uyarılar, önlem almanın artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu gözler önüne seriyor.