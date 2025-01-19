Bu pazar seçim olsa! Gezici Araştırma son anket sonuçlarını açıkladı fark açıldı

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, tv100'de canlı yayında yaptıkları son anket sonuçlarını paylaştı. Buna göre bu pazar bir seçim olsa AK PARTİ 36,5, CHP 29,5 oy alıyor.

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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programında son dönemdeki Bahçeli'nin Öcalan çıkışı ve erken seçim iddialarına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Gezici yapılan son kamuoyu yoklamasına göre "Bu pazar seçim olsa Cumhur ittifakı seçimi kazanıyor" diyerek oranları paylaştı.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA CUMHUR İTTİFAKI KAZANIYOR"

Murat Gezici şunları söyledi:

"Türkiye’de şu an bir seçim olsa halen Cumhur İttifakı’nın seçimi kazandığını görebiliyoruz. Bu Pazar bir seçim olsa AK PARTİ 36,5; CHP 29,5; MHP 11,5 ve DEM’in ise 9’larda kaldığını görebiliyoruz.

BBP gibi HÜDAPAR gibi partileri de üzerine eklediğimizde oran 50'nin üzerinde. Ben iktidarın yerinde olsam yarın bir seçim yaparım. Aslında iktidar şu anda seçim yapmak istemiyor. AK Parti istediği dönemde seçim yapmak istiyor, daha büyük bir oy oranı için orta ve uzun vadede bir planı var bence sayın Erdoğan'ın.

"ERKEN SEÇİMİN 2027'DE OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ben en erken seçim 2027'de olabileceğini düşünüyorum. Suriye ile ilgili çok büyük bir kamuoyu desteği var Erdoğan'a. Bir kurtarıcı gibi görüyor. Muhalefet ise Suriye ile ilgili çok temkinli davrandı. Sırf Erdoğan karşıtlığıyla ilgili Suriye konusunda geri adım atıldı, bunlar yanlıştı.

İkincisi Türk toplumu terör örgütüne terör örgütü diyor. Geçmişteki Türkiye devleti de yok. Şu anda Türkiye büyük bir stratejisi olan ülke konumuna geldi. Erdoğan terörle mücadelede bir parantez açtı Devlet Bahçeli ile beraber.

"KAMUOYUNUN YÜZDE 87.5'İ ÖCALAN'IN 'SİLAH BIRAKIN' SÖZÜNÜ BEKLİYOR"

Bu Öcalan'ın şartsız koşulsuz silah bırakması. Başta belki de bu anlaşılamadı ama giderek kamuoyunda desteğin giderek arttığını görüyoruz. Kamuoyunun yüzde 87.5'i Öcalan'ın çıkıp silah bırakın sözünü beklediğini görüyoruz. Kürt seçmenin neredeyse yüzde 80'lik bir kesimi de Öcalan'ın böyle bir açıklama yapmasını istiyor. PKK zaten bitmiş. Temel sorun PKK ile birlikte uzantısı olan PYD'nin bölgede bir güç oluşturma ihtimali. Türkiye bu hedefi yerinde bitirmek istiyor."