BIST 9.978
DOLAR 35,49
EURO 36,48
ALTIN 3.081,85
HABER /  DÜNYA

Trump ekibi Maduro'nun ülkesini terk etmesini istiyor

Trump ekibi Maduro'nun ülkesini terk etmesini istiyor

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın dış politika ekibinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesini terk etmesini istediği iddia edildi.

Abone ol

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ve adı açıklanmayan Trump'ın dış politika danışmanlarından biri, Venezuela konusunda net bir duruşlarının olduğunu söyledi.

ABD'li danışman, Venezuela'da Maduro yönetiminin devam etmesinin mümkün olmadığını savunarak, "Maduro’yu Moskova’da (Beşşar) Esad’ın komşusu olarak görmekten hiç rahatsız olmayız." ifadesini kullandı.

Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio da geçen çarşamba Senato'daki onay oturumunda Maduro yönetimi için "uyuşturucu trafiğini yöneten bir yapı" ifadesini kullanmıştı.

İlk başkanlık döneminde Maduro'ya yaptırımlar uygulayan ve 20 Ocak Pazartesi günü ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump'ın Venezuela konusunda atacağı adımlar merak ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
TikTok, ABD'de erişime kapatıldı
Husiler Kızıldeniz'de ABD uçak gemisi Truman'ı 1 ay içinde 8'ince kez hedef aldı
Husiler Kızıldeniz'de ABD uçak gemisi Truman'ı 1 ay içinde 8'ince kez hedef aldı
İletişim Uzmanı Taner Akkuş: Öfkeyi sinirden ayırırsak şiddeti azaltırız
İletişim Uzmanı Taner Akkuş: Öfkeyi sinirden ayırırsak şiddeti azaltırız
Esenyurt'ta oto yıkamacıda çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü
Esenyurt'ta oto yıkamacıda çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü
Safiye Soyman'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur itirafı!
Safiye Soyman'dan dikkat çeken Ferdi Tayfur itirafı!
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Hakem, Beşiktaş kazansın istedi
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Hakem, Beşiktaş kazansın istedi
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 70 kişi öldü
Nijerya'da akaryakıt tankeri patladı: 70 kişi öldü
Kenan Yıldız, 45 dakika oynadı! Juventus, Milan'ı iki golle geçti
Kenan Yıldız, 45 dakika oynadı! Juventus, Milan'ı iki golle geçti
Alman basınında Trump endişesi manşetlere yansıdı
Alman basınında Trump endişesi manşetlere yansıdı
İsrail'de ateşkes depremi! Koalisyon liderlerinden istifa kararı!
İsrail'de ateşkes depremi! Koalisyon liderlerinden istifa kararı!
Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: Bu durumda devam etmeyiz
Netanyahu'dan ateşkes açıklaması: Bu durumda devam etmeyiz
Samsunspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme tepki!
Samsunspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme tepki!