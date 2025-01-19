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Esenyurt'ta oto yıkamacıda çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü

Esenyurt'ta oto yıkamacıda çıkan kavgada 1 kişi silahla öldürüldü

İstanbul Esenyurt'ta oto yıkamacıda çıkan kavgada bir kişi silahla öldürüldü.

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İncirtepe Mahallesi 355. Sokak'taki bir oto yıkamacıda, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Arbede sırasında bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti, şüpheli iş yerinden koşarak kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu.

Zanlının kaçarken sokaktaki rögar kapağından içeri bir şey attığını tespit eden ekipler, delili çıkarmak için belediyeden destek aldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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