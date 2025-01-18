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Gaziantep FK, sahasında Bodrum FK ile berabere kaldı

Gaziantep FK, sahasında Bodrum FK ile berabere kaldı

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, sahasında Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Selçuk İnan'ın ekibi Gaziantep FK ile Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

GAZİANTEP FK'NIN SERİSİ BOZULDU

Ligde 6 maçtır iç sahada galibiyet elde eden Gaziantep FK'nin bu serisi Bodrum FK karşısında bozuldu.

Gaziantep FK bu süreçte; Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, Başakşehir'i 3-0, Rizespor'u 1-0, Antalyaspor'u 2-0 ve Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etmişti.

BURAK BOZAN HASTANEYE KALDIRILDI

Gaziantep FK - Bodrum FK maçında yaşanan sakatlığın ardından kaleci Burak Bozan oyuna devam edemedi.

İlk tedavisi sahada yapılan Burak Bozan'ın yerine 51'inci dakika Dioudis oyuna dahil oldu. Sedye ile sahayı terk edebilen Burak Bozan hastaneye kaldırıldı.

SAHADAN 1'ER PUANLA AYRILDILAR

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK 26 puana yükselirken, Bodrum FK puanını 16'ya yükseldi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Bodrum FK evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.

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