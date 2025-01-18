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Solskjaer, Beşiktaş'tan ilk olarak eski öğrencisini istedi

Solskjaer, Beşiktaş'tan ilk olarak eski öğrencisini istedi

Beşiktaş'ın 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yönetimden eski öğrencisi Tom Lawrence'ı istedi.

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Beşiktaş, uzun süren çalışmaların ardından teknik direktörlük görevine Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'i getirdi. 

Siyah-Beyazlı ekiple 1.5 yıllık sözleşme imzalayan deneyimli teknik adamın yönetimden transferde ilk istediği isim belli oldu.

TOM LAWRENCE SESLERİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberinde Beşiktaş'ın İskoçya temsilcisi Rangers'ın 31 yaşındaki orta sahası Tom Lawrence ile ilgilendiği ve Ole Gunnar Solskjaer'in eski öğrencisi ile çalışmak istediği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncu, Manchester United'ın altyapısında Solskjaer ile birlikte çalışmıştı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 31 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş, bonservis ücreti ödemeden transfer etmek istiyor.

Tom Lawrence, bu sezon Rangers'ta 15 maçta görev alırken 5 gol 2 de asist yaptı.

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