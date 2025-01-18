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Maltepe'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın kurtarılamadı

Maltepe'de yangın çıkan evdeki yaşlı kadın kurtarılamadı

Maltepe'de bir binanın çatı katındaki dairede çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Cevizli Mahallesi Zuhal Caddesi'ndeki 3 katlı binanın çatı katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan 71 yaşındaki Emine Odabaşı, itfaiye görevlilerince daireden çıkarıldı. Dumandan etkilenen ve vücudunda yanıklar oluşan Odabaşı, sağlık ekiplerince götürüldü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

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