Yeni Peugeot 3008, 6 ayda 100 binin üzerinde sipariş aldı

Yeni Peugeot 3008, dünya lansmanından bu yana 100 binin üzerinde sipariş alarak ticari bir başarıya imza attı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, verimliliğiyle öne çıkan, geniş kitlelerin gereksinimlerine cevap veren, benzinli hibrit, şarj edilebilir hibrit ve yüzde 100 elektrikli motor seçeneklerine sahip Yeni Peugeot 3008, güncel nesliyle başarısını daha da ileriye taşıyor.

Yeni Peugeot 3008, Avrupa genelinde satışa sunulduktan sadece 6 ay sonra 100 bin adetlik sipariş ile önemli bir kilometre taşına ulaştı.

Yeni Peugeot E-3008 yüksek performansını Fransa'da 35 bin adet, Birleşik Krallık'ta 25 bin adet ve Almanya'da 9 bin adet olarak gösterdi. Yeni 3008 satışları içerisindeki yüzde 21'lik elektrikli araç oranı, Peugeot'nun müşterilerine enerji dönüşümünde destek olma iddiasını öne çıkarıyor.

Satışlarının yüzde 20'sinden fazlasının tamamen elektrikli E-3008’den oluşması dikkati çekti.

Yeni Peugeot 3008'in satışa sunulduğu ilk aylarda dikkat çeken bir diğer nokta ise, siparişlerin ortalama yüzde 60'ının üst donanım seviyesi olan GT olarak tercih edilmesi oldu.

Model, 2025'te 527 kilometre menzil sunan (WLTP'ye göre) 73 kWsa batarya paketine sahip veriyona ek 701 kilometre menzil sunan (WLTP karma) 98 kWsa bataryaya sahip çift motorlu versiyonu ile ürün gamını tamamlayacak ve herhangi bir elektrikli SUV araçtan daha uzun menzil sunacak.