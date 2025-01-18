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24 saatte 100 erkekle cinsel ilişkiye gireceğini söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı

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24 saatte 100 erkekle cinsel ilişkiye gireceğini söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı

Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağı ve bunu yurt dışında canlı yayınlayacağı yönünde paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken 'Süt’ olarak tanınan fenomen Azra A. tutuklandı.

24 saatte 100 erkekle cinsel ilişkiye gireceğini söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı

24 saat içinde 100 erkekle cinsel birliktelik yaşayacağı ve bunu yurt dışında canlı yayınlayacağı yönünde paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken Azra A. gözaltına alındı. 

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24 saatte 100 erkekle cinsel ilişkiye gireceğini söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı

Genç kadının eşi ile ürettiği müstehcen içerikleri para karşılığı sattığı iddia edilirken 'Onlyfans' sitesi müstehcen içerikler barındırması ve bunların ücret karşılığı satılması nedeniyle geçmişte Türkiye'de yasaklanmıştı.

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24 saatte 100 erkekle cinsel ilişkiye gireceğini söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı

"Suç işleme amacım yok"

Azra A. ifadesinde çok fazla etkileşim aldığı için söz konusu fotoğraflarını attığını savundu. Fenomen, bu fotoğrafların kişisel hayat kapsamında özel hayata ilişkin ses ve görüntüler olduğunu savunurken suç işleme amacının olmadığını ifade etti.

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24 saatte 100 erkekle cinsel ilişkiye gireceğini söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı

Suç kaydı ortaya çıktı

Ekol TV'den Merve Çoban'ın haberine göre Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği müstehcenlik ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından tutuklanan Azra A.’nın çok sayıda suç kaydının olduğu da ortaya çıktı. 

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