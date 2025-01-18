24 saatte 100 erkekle cinsel ilişkiye gireceğini söylemişti! 'Süt' olarak tanınan Onlyfans fenomeni Azra tutuklandı
Çok sayıda kişiyle cinsel birliktelik yaşayacağı ve bunu yurt dışında canlı yayınlayacağı yönünde paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken 'Süt’ olarak tanınan fenomen Azra A. tutuklandı.
24 saat içinde 100 erkekle cinsel birliktelik yaşayacağı ve bunu yurt dışında canlı yayınlayacağı yönünde paylaşımı nedeniyle büyük tepki çeken Azra A. gözaltına alındı.
Genç kadının eşi ile ürettiği müstehcen içerikleri para karşılığı sattığı iddia edilirken 'Onlyfans' sitesi müstehcen içerikler barındırması ve bunların ücret karşılığı satılması nedeniyle geçmişte Türkiye'de yasaklanmıştı.
"Suç işleme amacım yok"
Azra A. ifadesinde çok fazla etkileşim aldığı için söz konusu fotoğraflarını attığını savundu. Fenomen, bu fotoğrafların kişisel hayat kapsamında özel hayata ilişkin ses ve görüntüler olduğunu savunurken suç işleme amacının olmadığını ifade etti.
Suç kaydı ortaya çıktı
Ekol TV'den Merve Çoban'ın haberine göre Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği müstehcenlik ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından tutuklanan Azra A.’nın çok sayıda suç kaydının olduğu da ortaya çıktı.