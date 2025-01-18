Satılık daire ilanına yazılan not pes dedirtti

Konut kredilerinde faiz indirim beklentisi fırsatçıları harekete geçirdi. Türkiye'nin ünlü bir platformuna verilen ilan "Bu kadarına da pes" dedirtti.

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Merkez Bankası geçtiğimiz ay faiz indirimlerine start verdi. İndirimlerin 2025'te de devam etmesi beklenirken, bu durumun kredi faizlerine de yansıması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, özellikle konut kredilerindeki indirim beklentisi fırsatçıları harekete geçirdi. Ünlü bir gayrimenkul ve araç satış platformuna verilen ilan, gelinen noktayı gözler önüne serdi.

3 milyon 995 bin TL'ye satışa çıkarılan daire için verilen ilandaki not görenleri hayrete düşürdü. İlana yazılan "Ocak ayında konut kredilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL’den satılacak." ibaresi fırsatçıların hazır kıta beklediğini ortaya çıkardı.

İşte o ilan:

Verilen ilana sosyal medyada da tepki yağdı. Bazı kullanıcılar "İlan sahibine ağır ceza verilmeli", "Utanma da kalmamış" yorumlarını yaptı.