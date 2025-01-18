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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Nehrin ortasında boğulursun

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Nehrin ortasında boğulursun

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i işaret ederek “Eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar. Ve sonunda nehrin ortasında boğulursun.” diye konuştu.

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Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Akrep ve Kurbağa…" notuyla paylaştığı videoda, "akrep ve kurbağa" hikayesini anlattı.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

“Sevgili dostlar, hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır. Malumunuz olduğu üzere yüzmeyi bilmeyen akrep, kendisini nehrin karşısına geçirmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür. Ve cevaben 'Ben akrebim, tabiatım bu' der.

Kıssadan hisse eğer akreplere inanırsan, onlarla mücadele etmezsen, şirin gözükmeye çalışırsan, normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar. Ve sonunda nehrin ortasında boğulursun.

Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin umutsuzluğa kapılma ve karanlığa teslim olma hakkı yoktur. Adalet kavgamız devam edecek.”

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