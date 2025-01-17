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Yunanistan'da Milli Savunma Üniversitesi kuruluyor

Yunanistan'da Milli Savunma Üniversitesi kuruluyor

Yunanistan, askeri okullar için ortak müfredat oluşturmayı hedefleyen ve 2026-2028 döneminde faaliyete geçmesi planlanan Milli Savunma Üniversitesi için çalışmalar başlattı. Proje, Milli Savunma ve Eğitim bakanlıklarının iş birliğiyle yürütülüyor.

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Yunanistan, Milli Savunma ve Eğitim bakanlıkları yeni bir Milli Savunma Üniversitesi kurulması için ortak çalışma başlattı.

Askeri okullar arasında ortak müfredat oluşturulması hedefleniyor

Milli Savunma Üniversitesinin 2026-2027 veya 2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu konudaki çalışmayla askeri okullar arasında ortak müfredat oluşturulması hedefleniyor.

Ülkede öğrenci sayısı azaldı 

Ülkede, özellikle 2020 sonrası yüksek öğrenimde askeri okullara giren öğrenci sayısının sürekli azaldığı ve 2024'te bu okullara giren öğrenci sayısının mevcut kapasitenin yüzde 64'üne gerilediği görülüyor.

Yeni yapılandırılacak sistemle, sadece askeri alanlarda değil bilim ve teknoloji gibi alanlarda eğitim verilmesi ve meslek lisesi mezunlarına yüzde 10 kontenjan tanınması planlanıyor.

Bütçe 20 milyon Avro öngörülüyor 

Askeri okulların koşullarının genel olarak iyileştirilmesi için yaklaşık 20 milyon avroluk bir bütçe ayrılması ve öğrencilere verilen maddi desteğin artırılması da hedefleniyor.

Yeni yapılanma kapsamında askeri yüksek eğitim kurumlarında doktora programlarına imkan sağlanması ve doktora araştırmalarının savunma sanayisi teknolojilerini de kapsaması öngörülüyor.

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