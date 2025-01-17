BIST 9.978
DOLAR 35,56
EURO 36,56
ALTIN 3.093,98
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de akaryakıt dolum terminalinde parlama: 4 yaralı

Kocaeli'de akaryakıt dolum terminalinde parlama: 4 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt dolum terminalinde yaşanan parlamada 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Güney Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt firmasına ait terminalde dolum sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle parlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Parlamada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tesiste bulunan yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle parlama söndürüldü. İtfaiye ve AFAD ekipleri de bölgede inceleme gerçekleştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Gribal enfeksiyon arttı mı? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama!
Gribal enfeksiyon arttı mı? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Solskjaer’den ilk açıklama
Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Solskjaer’den ilk açıklama
Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Beşiktaş, Mert Günok'un sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Yılmaz Özdil'den ilk mesaj: Kalbim teğmenlere feda olsun
Yılmaz Özdil'den ilk mesaj: Kalbim teğmenlere feda olsun
İlkokullara sınıf tekrarı geldi, teneffüs sürelerinde değişikliğe gidildi
İlkokullara sınıf tekrarı geldi, teneffüs sürelerinde değişikliğe gidildi
Galatasaray'a Hatay deplasmanında soğuk duş!
Galatasaray'a Hatay deplasmanında soğuk duş!
ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok yasağını onayladı
ABD Yüksek Mahkemesi, TikTok yasağını onayladı
Bakanlık duyurdu: 200 engelli memur alınacak
Bakanlık duyurdu: 200 engelli memur alınacak
Cristiano Ronaldo'nun Solskjaer sözleri yeniden gündem oldu!
Cristiano Ronaldo'nun Solskjaer sözleri yeniden gündem oldu!
Ocakta politika faizinin yüzde 45'e inmesi bekleniyor
Ocakta politika faizinin yüzde 45'e inmesi bekleniyor
Rusya ile İran'dan kritik anlaşma! Resmen imzaladılar
Rusya ile İran'dan kritik anlaşma! Resmen imzaladılar