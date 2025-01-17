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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Solskjaer’den ilk açıklama

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Solskjaer’den ilk açıklama

Beşiktaş'ın teknik direktörlük için görüşmelere başladığı Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı kulüpte göreve başlamak için sabırsızlandığını belirtti. Beşiktaş taraftarını "müthiş ve tutkulu" olarak nitelendiren Solskjaer, projeyi büyük bir meydan okuma olarak gördüğünü ve camianın harika bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

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Beşiktaş'ın görüşmelere başladığını duyurduğu Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamasında, göreve başlamak için sabırsızlandığını söyledi.

“Kendimi evimde hissediyorum”

Kulüp yöneticileriyle tanışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Solksjaer, "Herkesin yüzü gülüyor. Kendimi evimde hissediyorum. Çok heyecanlıyım. Bu benim için büyük bir meydan okuma. Burası harika geçmişi olan büyük bir camia. Başkanla konuştuğumuz projeyi kalbime çok yakın hissettim. Çünkü başkanımızın futbol için söyledikleri içime çok sindi." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarına da değinen 51 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımız çok önemli. Yönetim kurulumuzla da bunu konuşuyorduk. İnanılmaz tutkulular. Norveç'te çocuklarımın yaşadığı yerde bir restoran var. Orada birçok Türk dostum var. Bana sürekli taraftarlardan bahsettiler. Arild Stavrum benim çocukluk arkadaşım, daha önce Beşiktaş'ta oynadı. Ronny Johnsen de öyle. Onlar bana buradaki taraftarlardan bahsettiler, Beşiktaş'a yakışır bir takım görmek istediklerini anlattılar. Gerçekten harikalar. Gerçek futbol taraftarları. Takımlarına yürekten destek olan, asla ama asla desteği bırakmayan müthiş bir taraftar."

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