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Fenerbahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş!

Fenerbahçe Beko'dan muhteşem geri dönüş!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in 22. haftasında Zalgiris Kaunas’ı 13 sayı geriden gelerek 98-86 mağlup etti. Nigel Hayes-Davis’in 21 sayıyla yıldızlaştığı maçta, Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini alarak toplamda 14 galibiyete ulaştı.

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THY EuroLeague’nin 22. haftasında Fenerbahçe Beko konuk ettiği Zalgiris Kaunas’ı 13 sayı geriden gelerek 98-86 mağlup etti.

Fenerbahçe’de Nigel Hayes-Davis attığı 21 sayıyla galibiyetin mimarı olurken, Zalgiris’te ise Alen Smailagic 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Üst üste 4. maçını kazanan Fenerbahçe toplamda 14. galibiyetini alırken, Zalgiris Kaunas ise 11. mağlubiyetini aldı.

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